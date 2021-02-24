İtalya, büyükelçisinin hayatını kaybettiği konvoy saldırısına ilişkin BM'den detaylı bilgi istedi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda İtalyan büyükelçisi ve koruma görevlisinin hayatını kaybettiği Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin BM'den detaylı bilgi istediklerini söyledi.

Bakan Di Maio, İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ve koruma görevlisi Jandarma Vittorio Iacovacci'nin hayatını kaybettiği KDC'deki BM konvoyuna pazartesi günü yapılan saldırıya ilişkin parlamentoya bilgi verdi.

Di Maio, iki devlet görevlisinin "alçak bir pusu"ya kurban gittiğini ifade etti.

İtalya'nın Kinşasa Büyükelçiliğinde iki zırhlı aracın olduğunu ancak Kinşasa ile Goma arasındaki 2 bin 500 kilometrelik mesafe nedeniyle büyükelçi ve korumasının, BM uçağıyla Goma'ya gittiğini aktaran Di Maio, şunları kaydetti:

"Büyükelçi ve jandarma, kendilerini BM'ye emanet ederek Kinşasa'dan Goma'ya BM misyonuna ait bir uçakla seyahat ettiler. Bu ziyaret misyonu, BM'nin daveti üzerine yapıldı. Aynı şekilde yolculuğun otomobillerle yapılan kısmı da WFP'nin organizasyonunda gerçekleşti. Bu nedenle, merkezi Roma'da bulunan WFP'den ve BM'den ayrıca doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten konvoy saldırısına ilişkin ayrıntılı rapor istedim."

Di Maio, BM'nin barış operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'un, BM'nin KDC'deki istikrar sağlama misyonu olan MONUSCO bünyesinde soruşturma başlattığı bilgisini verdi.

Bakan Di Maio, bu saldırıda hakikate ulaşmak için İtalya'nın hiçbir çabadan kaçınmayacağını vurgularken Roma Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma Terörle Mücadele Biriminden bir ekibin Goma'ya giderek incelemelerde bulunduğunu, başka heyetlerin de bölgeye gideceğini belirtti.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin, ilk bilgilere göre 6 kişilik bir grup olduğu bilgisini de paylaşan Di Maio, Büyükelçi Attanasio ve Jandarma Iacovacci'yi devlet töreniyle onurlandırarak son yolculuklarına uğurlayacaklarını sözlerine ekledi.

Diğer yandan, cenazeleri dün akşam Roma'ya getirilen Attanasio ve Iacovacci'ye, bugün Gemelli Polikliniğinde otopsi yapıldı.

WFP konvoyuna saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinden kuzeydeki Rutshuru'ya giden yolda, 22 Şubat'ta yerel saatle 10.00 sularında, WFP'ye ait konvoya, bir grup terörist hafif silahlarla saldırmıştı.

Olayda, İtalya'nın 2017'den bu yana KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve WFP şoförü Mustafa Milambo hayatını kaybetmişti.

KDC hükümeti, ülkenin doğusunda WFP konvoyuna yönelik saldırının, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerince (FDLR) düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin