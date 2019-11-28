İtalya Büyükelçis Gaiani: "Kuşak-Yol Projesinde birlikte çalışmalıyız"

28.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:42

'Tekrar ivme kazanan Türk ekonomisi ışığında Türkiye-İtalya ticari ilişkilerinde yeni fırsatlar' konulu ekonomik forumda İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı İstanbul Direktörü Riccardo Landi, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani ve Türk işadamları biraraya geldi. İtalya Büyükelçisi Gaiani Kuşak-Yol Projesi'nde Türkiye ve İtalya'nın birlikte çalışması gerektiğini söyledi.



İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Tekrar ivme kazanan Türk ekonomisi ışığında Türkiye-İtalya ticari ilişkilerinde yeni fırsatlar' konulu ekonomik forumda konuşan İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara yakın olarak gerçekleştiğini ve İtalya'nınTürkiye'nin Avrupa'da en büyük 2'nci, dünyada ise 5'inci ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini de Türkiye'nin attığı cesur adımlarla kur volatilitesini, enflasyonu ve ödemeler dengesi açığını dizginlemeyi başardığını ve yükselişe geçtiğini ifade etti.



İtalya-Türkiye ekonomik ilişkilerinin masaya yatırıldığı 'Tekrar ivme kazanan Türk ekonomisi ışığında Türkiye-İtalya ticari ilişkilerinde yeni fırsatlar' konulu ekonomik forumda İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı İstanbul Direktörü Riccardo Landi ve İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani birer konuşma yaptı.



Konuşmasında Türkiye ve İtalya arasındaki ticaretin önemine vurgu yapan İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani "2018 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara yakın gerçekleşti. İtalya, Türkiye'nin Avrupa'da en büyük 2'nci, dünyada ise 5'inci ticaret ortağı konumunda. Ayrıca, 2019 yılında İtalya Türk ihracatının dünya genelinde en büyük 3'üncü pazarı oldu." dedi.



İtalya'dan Türkiye'ye 2018 yılında gelen yatırımlara değinen Gaiani, "İtalya, 500 milyon euronun üzerine çıkarak Türkiye'ye dünya çapında en fazla doğrudan yatırım sağlayan ülke oldu. Ayrıca, İtalyan ve Türk şirketlerinin işbirliği Asya, Afrika ve Orta Doğu gibi üçüncü dünya ülke pazarlarındaki rekabetçiliklerini artırabilir. Kendimizi bu türden işbirliklerini kolaylaştırmaya adadık. Asyalı ortakların ağırlığını dengelemek ve Kuşak-Yol İnisiyatifi (BRI) sayesinde oluşan devasa fırsatlardan faydalanmak için İtalya ve Türkiye'nin birlikte çalışması gerektiğine kesinlikle eminim. İtalya, Türkiye'nin Avrupalı bakış açısını her daim destekliyor ve Ankara'nın kabulünün iptaline de karşı çıkıyor." diye konuştu.



İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini de 1885 yılında Türk ve İtalyan iş adamlarınca kurulan ve 650 üyeye sahip Odanın 134 yıldır iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik olarak çalıştığını söyledi.



Geçen yıl yapılan toplantıda Türkiye ekonomisi ile ilgili tereddütler olduğunu ancak bu sene tablonun değiştiğini kaydeden Manzini, "Türkiye attığı cesur adımlarla kur volatilitesini, enflasyonu ve ödemeler dengesi açığını dizginlemeyi başardı. Ekonomik gerilemenin dibini buldu ve yukarı gidiş başladı. Bunun yanında siyasi olarak da 2023'e kadar seçimin olmaması ülkeye ilave bir istikrar getiriyor. Ekonominin tekrar büyümeye başlamasından dolayı burada faaliyet gösteren veya Türkiye ile ticaret yapan şirketler 2020 senesine ve sonrasına çok daha iyimser gözle bakabiliyor." dedi.



Son senelerde çok taraflı ticaret anlaşmaları yolu ile ticareti ve yatırımı artırmanın yolunun tıkandığının görüldüğünü anlatan Manzini, şöyle devam etti: "Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleme ve derinleştirme müzakerelerinin halen başlamamış olması üzücü. İşte böyle bir ortamda ikili ilişkilerin önemi çok daha ön plana çıkıyor. İtalya ve Türkiye'nin ikili ticaret ve yatırım potansiyeli mevcut durumun çok daha yüksek seviyesinde bulunuyor. 1960'lı yıllardan bu yana Türkiye'ye yatırım yapan İtalyan sermayesi aralıksız olarak yatırımlarına devam ediyor. İtalyan sermayesi Türkiye'ye olan güvenini her zaman kanıtladı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA