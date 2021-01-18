İtalya, BM Libya Özel Temsilciliğine Slovak diplomat Kubis'in getirilmesinden memnun

İtalya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği'ne (UNSMIL) Slovak diplomat Jan Kubis'in atanmasını büyük memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Jan Kubis'in BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi olarak atanmasının, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmasını büyük memnuniyetle karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kubis'in atanmasının, Libya'nın istikrar sürecinde BM'nin adımlarına uygun, İtalya'nın da kararlılıkla desteklediği önemli bir atama olduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Bakan Di Maio'nun, Geçici Özel Temsilci Stephanie Williams'ı da Libyalılar arasındaki diyaloğun ilerlemesine katkılarından ötürü takdir ettiği belirtildi.

Lübnanlı eski temsilci Gassan Selame'nin Haziran 2017'de getirildiği görevinden Mart 2020'de "sağlık nedenleri" yüzünden istifasının ardından BM'de Libya diplomasisini yürütecek isim yaklaşık 10 aydır belirlenememişti.

İtalya da bir süredir, bu pozisyona bir an önce atama yapılması için çağrı yapıyordu.

Jan Kubis, daha önce BM Lübnan Özel Koordinatörü ve BM Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin