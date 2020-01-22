İtalya: Beş Yıldız Hareketi Partisi'nin lideri Luigi di Maio istifa etti

22.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:03

İtalya'da koalisyon ortağı Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi di Maio, parti liderliğinden istifa etti.



Roma'da basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Maio, "Bugün Beş Yıldız Hareketi'nin başı olarak istifamı vermek için buradayım" dedi. Euronews.com'da Görüntüle