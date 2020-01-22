İtalya: Beş Yıldız Hareketi Partisi'nin lideri Luigi di Maio istifa etti
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İtalya: Beş Yıldız Hareketi Partisi'nin lideri Luigi di Maio istifa etti

İtalya'da koalisyon ortağı Beş Yıldız Hareketi Partisi'nin lideri Luigi di Maio, parti liderliğinden istifa etti. Roma'da basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Maio, "Bugün Beş Yıldız Hareketi'nin başı olarak istifamı vermek için buradayım" dedi.

22.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:03
İtalya: Beş Yıldız Hareketi Partisi'nin lideri Luigi di Maio istifa etti

'da koalisyon ortağı Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi di Maio, parti liderliğinden istifa etti.


Roma'da basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Maio, "Bugün Beş Yıldız Hareketi'nin başı olarak istifamı vermek için buradayım" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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