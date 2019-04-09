İtalya Basını: İtalyan Elçi Türk Dışişleri'ne Çağrıldı

– İtalya basını, İtalya Temsilciler Meclisi'nde, hükümete 1915 Olayları'nı soykırım olarak tanıma tavsiyesinin oylanmasına karar verilmesi sonrası İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını yazdı.

İtalyan basınının aktardıklarına göre; hükümet ortağı 5 Yıldız Hareketi öncülüğünde, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne sunulan tavsiye metni, bugün ya da yarın oylamaya sunulacak.

Hükümete 1915 Olayları'nın soykırım olarak tanınmasının tavsiye edildiği metinle ilgili pazartesi günü mecliste konuşma yapan Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Vincenzo Santangelo, bunun, Türk ve Ermeni halkları arasında barışın teşvik edilmesine katkı sağlamasını diledi.

Santangelo, bu "katliamlarla" önyargısız bir şekilde hesaplaşılması gerektiğini savunarak, amaçlarının, "bu vahşetin kurbanlarını onurlandırmak" ve Türkiye ve Ermenistan'ın geçmişte yaşananlara ilişkin uzlaşma yolunu aramalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

La Repubblica gazetesi bunun üzerine, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin, açıklama yapmak üzere dün Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını yazdı.

2000 YILINDA DA TAVSİYE EDİLMİŞTİ

İtalya'da sözde Ermeni soykırımı, Temsilciler Meclisi'nin 16 Kasım 2000 tarihinde aldığı kararla da gündeme gelmişti.

Meclis, Avrupa Parlamentosu'nun 15 Kasım 2000 tarihli kararına atıfta bulunularak, İtalyan hükümetine 1915'te yaşananlara ilişkin girişimde bulunma çağrısı yapmıştı.

Bu ülkede devlet düzeyinde bu olaylar soykırım olarak tanınmazken,

aralarında başkent Roma'yı da sınırlarında barındıran Lazio bölgesinin de bulunduğu bazı bölgesel yönetimler ve belediyeler, bunları soykırım olarak tanımıştı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı, aşırı sağdaki hükümet ortağı Lig'in lideri Matteo Salvini, insan hakları ihlallerinin yanı sıra, Türkiye'nin Kıbrıs'ta 'işgalci' olduğu ve sözde Ermeni Soykırımı'nı tanımadığı tezleriyle bu ülkenin Avrupa Birliği'nde (AB) yeri olmadığını söylemişti.

Kaynak: DHA