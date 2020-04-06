İtalya Başbakanından, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden yakın korumasına veda
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, hafta sonu yeni tip koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden yakın koruması Giorgio Guastamacchia anısına başbakanlık çalışanlarıyla birlikte Cihigi sarayının avlusunda saygı duruşunda bulundu.
06.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:44
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, hafta sonu yeni tip koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden yakın koruması Giorgio Guastamacchia anısına başbakanlık çalışanlarıyla birlikte Cihigi sarayının avlusunda saygı duruşunda bulundu. Başbakan Conte anma görüntülerini "Hoşçakal Giorgio" yazarak şahsi Twitter hesabından paylaştı.
Kaynak: AA