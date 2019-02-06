İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Erbil Ziyareti

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Erbil Ziyareti

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından Erbil Uluslararası Hava Limanında resmi törenle karşılandı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Erbil Ziyareti

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından Erbil Uluslararası Hava Limanında resmi törenle karşılandı.

Kaynak: AA
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