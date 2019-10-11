İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: AB, Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye'nin şantajını kabul edemez
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Suriyeli göçmenlerin Avrupa ülkelerine gönderileceği yolundaki tehditlere karşı AB'nin Türkiye’nin "şantajına" boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.
11.10.2019 17:21
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Suriyeli göçmenlerin Avrupa ülkelerine gönderileceği yolundaki tehditlere karşı AB'nin Türkiye'nin "şantajına" boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.
Giuseppe Conte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonu derhal sonlandırması gerektiğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com