İtalya Başbakanı Draghi, Moskova'ya gitmeyecek

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa'dan ortaklarıyla benimsedikleri tutum çerçevesinde Ukrayna-Rusya krizinde gerilim azalana dek Rus liderlerle herhangi bir ikili görüşme olmayacağını belirtti.

Di Maio, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ve Rusya'nın, Ukrayna'daki ayrılıkçı sözde Luhansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin parlamentonun üst kanadı Senato'ya bilgi verdi.

Ukrayna sınırında 170 ile 190 bin arasında Rus kuvvetinin olduğunu dile getiren Di Maio, " Moskova'nın iki ayrılıkçı cumhuriyetin topraklarına kendi kendine barışı koruma misyonu atfederek birlik gönderme kararını kınıyoruz. Zaten çok gergin bir durumu daha da kötüleştirme riski taşıyan bir adım." diye konuştu.

Di Maio, Rusya'nın attığı adımların, Minsk anlaşmalarını ciddi şekilde baltaladığını ifade ederken sağlam ve etkili yaptırımlar için AB ve ABD ile beraber çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İtalya'nın NATO'da da müttefiklerinin yanında olduğunu göstermeye yönelik Baltık'ta ve Karadeniz'de üzerine düşeni yaptığını belirten Di Maio, "Bugün Letonya'da ordumuzdan 200 kişilik bir 'Gelişmiş İleri Mevcudiyet' programında, yaklaşık 130 kişilik bir ekibimiz de Romanya'da 'Gelişmiş Hava Polisliği' kapsamında görev yapıyor." dedi.

Di Maio, Kiev makamlarıyla mutabık kalınacak sektörlerde Ukrayna halkını ve ekonomisini desteklemek üzere yaklaşık 110 milyon avro değerinde bir mali katkıda bulunmayı düşündüklerini de aktardı.

Bakan Di Maio, sabah saatlerinde Başbakan Draghi ile de bu konuyu görüştüklerini belirterek "Ukrayna'daki krize diplomatik bir çözüm bulmak için bu sabah Başbakan Draghi ile koordine olduk. Çok taraflı diyalog kanallarına en üst mertebede bağlıyız. Avrupalı ortaklarımızla son birkaç saat içinde benimsediğimiz tutum çerçevesinde, tansiyonun düştüğüne dair herhangi bir işaret olmadığı sürece Rus liderlerle yeni bir ikili görüşme yapılmayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

İtalyan basınında, Di Maio'nun açıklamaları, yakın zamanda Moskova'ya gideceği açıklanan Başbakan Draghi'nin bu ziyaretini "askıya aldığı ve yapmayacağı" şeklinde yorumlandı.