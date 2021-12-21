İtalya Başbakanı Draghi: "Libya'nın istikrarı, göç akınlarının kontrolü açısından esastır"

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya'nın istikrara kavuşmasının, düzensiz göç akınlarının kontrol edilmesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Draghi, dünya genelindeki İtalyan büyükelçilerin bir araya geldiği 14'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde bir konuşma yaptı.

Libya'nın tam istikrara kavuşmasına yönelik taahhütlerini Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen yolu izleyerek devam ettirmeleri gerektiğini dile getiren Başbakan Draghi, "(Bu), Libyalıların liderliğinde, uluslararası toplumun desteklemesi ve eşlik etmesi gereken bir süreç." dedi.

Draghi, Libya'da 24 Aralık'taki seçimlerin ertelenmesi durumunda, ülkeyi birleştirecek ve kalıcı barışa götürecek; özgür, güvenilir ve kapsayıcı seçimlerin bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

İtalya Başbakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Libya'nın istikrarı, göç akınlarının kontrolü açısından da esastır. Geçen aylarda bu konuyu yeniden Avrupa Birliğinin (AB) gündemine getirebildik. AB'nin değerlerimize uygun, insani, paylaşılan ve güvenli bir yönetimi benimsemesi elzemdir. Üçüncü ülkelerden Avrupa'ya, sadece İtalya'ya değil, diğer Avrupa ülkelerine de yönelik insani koridorlara ihtiyacımız var. Adil ve etkili geri dönüş anlaşmaları yapmak gerekiyor. Burada da AB öncü bir rol oynayabilir."

Draghi, Avrupa'nın doğu sınırlarında belirgin hale gelen çatışmaları azaltma konusunda kararlı olduklarını ifade ederek, "Ukrayna'da Rusya ile olan tansiyondan ve Polonya-Belarus sınırındaki krizden bahsediyorum. Her türlü provokasyonu kınamakta kararlı olmalıyız. Göçmenlerin jeopolitik bir baskı aracı olarak kullanılması kabul edilemez." yorumunu yaptı.

Söz konusu senaryolar doğrultusunda NATO'yu tamamlayıcı nitelikte bir Avrupa savunmasının hızlandırılması gerektiğini aktaran Draghi, "Oybirliği ilkesinin aşılmasından başlamak üzere, etkin karar alma mekanizmalarıyla daha net ve güçlü bir dış politika oluşturmamız gerekiyor. Bu ittifaklar içinde ABD ile ilişkiler merkezi roldedir ve öyle de kalacaktır." dedi.

Draghi, Fransa ile 26 Kasım'da imzaladıkları geniş kapsamlı Quirinale Anlaşması'nı "tarihi" olarak nitelerken, Almanya ile dün üzerinde çalışmaya başladıkları "eylem planı"nın iki ülke arasında koordinasyonu artıracağını kaydetti.

Mario Draghi, İtalya'nın dönem başkanlığında G20'de bu yıl boyunca küresel vergilendirme, Kovid-19 aşılarının dağıtımı ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiklerini de ifade etti.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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