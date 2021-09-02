İtalya Başbakanı Draghi, AB'yi düzensiz göç konusunda eleştirdi
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İtalya Başbakanı Draghi, AB'yi düzensiz göç konusunda eleştirdi

İtalya Başbakanı Draghi, AB'yi düzensiz göç konusunda eleştirdi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Afganistan'dan tahliyelerin, Avrupa Birliği'nin (AB) göç meselesini yönetmede ne kadar yetersiz kaldığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Afganistan'dan tahliyelerin, Avrupa Birliği'nin (AB) göç meselesini yönetmede ne kadar yetersiz kaldığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Draghi, düzenlediği basın toplantısında, ülke gündemi ile dış politikada öne çıkan Afganistan ve Afgan göçmenler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'daki durum ve Afganların tahliyesinden yola çıkarak düzensiz göç konusunda AB'yi eleştiren Draghi, "Afganların tahliyesi, AB'nin göç konusunu yönetmede ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Birçok ilkede birleşmiş olan AB, bu sorunla yüzleşemiyor ve bu da Birliğin bizzat kendi varlığındaki bir sorun." dedi.

Afganistan'dan tahliyeler sırasında yaşananları hatırlatan Draghi, "O korkunç trajedi karşısında 'göçmen istemiyoruz' diyen ülkeler var. Bilmem hatırlıyor musunuz ama bunu nasıl yapacaksınız?" diye konuştu.

Draghi, G20 Dönem Başkanı olarak Afganistan özelinde olağanüstü bir G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmayı düşünmeye devam ettiğini ve bu konuda temaslarının sürdüğünü belirterek, "BM Genel Kurulunda ne olacağını göreceğiz. Her durumda G20, BM Genel Kurulundan sonra yapılacak." ifadesini kullandı.

Mario Draghi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Marsilya'da bu akşamki görüşmelerinde, Afganistan, iki ülke ilişkileri, AB ve Libya gibi konuları ele alacaklarını aktardı.

Draghi ayrıca, İtalyan ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümeye devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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