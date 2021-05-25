İtalya Başbakanı Draghi, AB Liderler Zirvesi sonrası açıklama yaptı Açıklaması
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İtalya Başbakanı Draghi, AB Liderler Zirvesi sonrası açıklama yaptı Açıklaması

İtalya Başbakanı Draghi, AB Liderler Zirvesi sonrası açıklama yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın siber güvenlik başta olmak üzere müdahale düzeyinin endişe verici olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın siber güvenlik başta olmak üzere müdahale düzeyinin endişe verici olduğunu söyledi.

Draghi, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Belarus yönetiminin, hava sahasından geçen bir yolcu uçağını başkent Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasının zirvede görüşüldüğünü aktaran Draghi, AB'nin buna karşı çok net bir tutum aldığını ve "dengeli ve iyi yönlendirilmiş yaptırımlar" kararlaştırdığını kaydetti.

Rusya'nın yaptırımlara tepki gelmesi halinde bunu nasıl değerlendireceği sorulan Draghi, "Biz güçlü bir kıtayız. Rusya ile ilgili yapılabilecek çok şey var. Her şeyden önce Minsk anlaşmalarının tam olarak uygulanması olabilir. Özellikle siber güvenlik tarafını güçlendirmemiz gerekiyor. Son zamanlarda hem internet üstünden hem de casuslar üzerinden yürütülen müdahale düzeyi endişe verici hale geldi." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göç sorunu

İtalya'ya son dönemde ulaşan düzensiz göçmenlere yönelik verileri liderlere sunduğunu belirten Draghi, uzun süredir gündemde olmayan göç sorununu yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Draghi, Fransa ve Almanya'nın bu sorunun bilincinde olduğunu ve bu konuda destek veren bir yanıt olması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Draghi, İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın paylaştığı Libya'nın Zuvara kenti sahillerine cansız bedenleri vurmuş düzensiz göçmen çocukların fotoğraflarına da değinerek, "Çocukların o görüntüleri kabul edilmez." ifadesini kullandı.

Draghi ayrıca, aşılamada yakaladıkları hızın yaz boyunca devam etmesi gerektiğini belirtti.

İtalya Başbakanı, Avrupa içinde hareket serbestisi getirecek olan "Yeşil Geçiş Belgesi"nin ise haziranın ikinci yarısında hazır olacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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