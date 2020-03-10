İtalya'dan koronavirüs önlemi: Zorunlu haller dışında serbest dolaşım sınırlandırıldı
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İtalya, Güncel

İtalya'dan koronavirüs önlemi: Zorunlu haller dışında serbest dolaşım sınırlandırıldı

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle 463 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da, virüse karşı yeni önlemler alındı. Yeni kararnameyle, koronavirüs salgınından dolayı karantina bölgesinde uygulanan önlemler ülke geneline genişletildi. Ülke tamamen karantina altına alındı.

10.03.2020 00:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 00:39
İtalya'dan koronavirüs önlemi: Zorunlu haller dışında serbest dolaşım sınırlandırıldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 110 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'da ölü sayısı son 24 saatte 97 kişi artarak 463'e yükseldi.

SERBEST DOLAŞIM SINIRLANDIRILDI

Koronavirüs salgınından dolayı, karantina bölgesinde uygulanan önlemler ülke geneline genişletildi. Ülke tamamen karantina altına alındı. İtalya Başbakanı Conte, yeni kararnameyle ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını açıkladı. Yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını söyleyen Conte, halktan evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

LOMBARDİYA BÖLGESİ VE 14 KENT KARANTİNA ALTINA ALINDI

Öte yandan, İtalya Başbakanı Conte, geçtiğimiz günlerde, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığını açıklamıştı.

İtalya, İran'ı geride bırakarak Covid-19 salgını sebebiyle Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülke konumuna geldi. İran, 9 Mart tarihinde 43 kişinin daha salgın sebebiyle öldüğünü açıklamış ve ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 237'ye yükselmişti.

Dünyada koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan son gelişmeler:

- İtalya'da bir günde 97 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı bin 800'e çıktı.

- Son 24 saat içerisinde İran'da 43 kişi daha koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi, 600 yeni vaka görüldü. Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

- Almanya'da ilk ölüm: 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 136'ya yükseldi.

- Danimarka'da 55 yeni vaka görüldü.

- İspanya'da son 24 saatte 7 ölüm gerçekleşti, 88 yeni vaka görüldü.

- Hollanda'da 77 yeni vaka ve 2 ölüm gerçekleşti.

- Fransa'da 2 kişi daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Paris'te her yıl 20 milyon kişinin ziyaret ettiği Disneyland'ın bir çalışanında koronavirüs testi pozitif çıktı.

- Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk vaka tespit edildi.

- Suudi Arabistan ise ülkeye girişte sağlık ile ilgili yanıltıcı bilgi verenlere 500 bin riyal para cezası verileceğini açıkladı.

- Bu gelişmelerle birlikte Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 515'e yükselmiş oldu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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NE OLMUŞTU?

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, dünyada 113 bin 584 kişiye bulaştı, salgında şimdiye dek 3 bin 996 kişi hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ise virüsün ilk görüldüğü ülkede son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybederken, bin 800'ü aşkın yeni vaka daha görüldü.

İtalya'dan koronavirüs önlemi: Zorunlu haller dışında serbest dolaşım sınırlandırıldı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İtalya'da 463 can alan koronavirüs önlemi: Zorunlu haller dışında serbest dolaşım sınırlandırıldı

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