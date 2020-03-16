SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı - Ekonomi
İtalya, Ekonomi

İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı

İtalya Başbakanı Conte, yeni tip koronavirüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.

16.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:33
İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı

İtalya Başbakanı Conte, yeni tip koronavirüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Ekonomi
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
İtalya Başbakanı 'Riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı Ekonomi
İtalya Başbakanı "Riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Namazlar cemaatle kılınmayacak Ekonomi
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Namazlar cemaatle kılınmayacak
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Ekonomi
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi Ekonomi
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi
'Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?' Erbaş yanıtladı Ekonomi
"Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?" Erbaş yanıtladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Guido Senia Sinan Akçıl Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Berkay Şahin Burak Yılmaz Radamel Falcao Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Derbi Beşiktaş Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 16:18:45. #1.15#