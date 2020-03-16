İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı İtalya Başbakanı Conte, yeni tip koronavirüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.

İtalya Başbakanı Conte, yeni tip koronavirüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi. Kaynak: Dunya.com