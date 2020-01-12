İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
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İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

12.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:52
İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı 'ın davetine icabetle yarın 'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Conte'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Kaynak: AA
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