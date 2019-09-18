İtalya Başbakanı Conte, Serrac ile görüştü

18.09.2019 19:03

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Conte, Serrac'ı Başbakanlık Sarayı Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşıladı.

Görüşmeye ilişkin İtalyan Başbakanlığından herhangi bir açıklama yapılmazken, İtalyan basınına başbakanlık kaynaklarından sızan bilgilere göre, Conte-Serrac görüşmesinde Libya'daki durum ve düzensiz göç konuları ele alındı.

Basında yer alan haberlerde, Conte'nin Serrac'a, İtalya'nın UMH'ye verdiği desteği yinelediği ve UMH'ye barışçıl sürece dönüş için aktif rol almaya davet ettiği belirtildi.

Görüşmede, terörizmin uluslararası bir endişe kaynağı olduğunu belirten Conte'nin Serrac'ı, milislerin arasındaki aşırılık yanlılarına karşı koyma konusunda çaba göstermeye davet ettiği kaydedildi.

Conte'nin İtalya'nın Libya'da askeri bir çözüm olmadığı ve siyasi çözümün tek yol olduğuna inandığını vurguladığı aktarıldı.

İki liderin görüşmesinde, Conte'nin Serrac'a, İtalyan kamuoyunda, Libya'daki ağır insani koşullar, düzensiz göç meselesi ve gözaltı merkezlerinin durumuna ilişkin oluşan hassasiyeti aktardığı ve Serrac'ın bu konuda üstleneceği sorumluluğa duyduğu güveni dile getirdiği ifade edildi.

İtalya Başbakanı Conte'nin akşam saatlerinde de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA