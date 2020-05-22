İtalya Başbakanı Conte'nin öksürük krizine 'Maske tak' tepkisi
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İtalya Başbakanı Conte'nin öksürük krizine 'Maske tak' tepkisi

İtalya Başbakanı Conte'nin öksürük krizine 'Maske tak' tepkisiİtalya, (DHA)- İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, koronavirüs (Covid-19) kapsamında düzenlenen parlamento oturumu sırasında öksürmeye başladı.

İtalya Başbakanı Conte'nin öksürük krizine 'Maske tak' tepkisi
22.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:01

İtalya Başbakanı Conte'nin öksürük krizine 'Maske tak' tepkisi

İtalya, (DHA)- İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, koronavirüs (Covid-19) kapsamında düzenlenen parlamento oturumu sırasında öksürmeye başladı. Parlamentoda bulunan muhalifler ise 'Maske tak' diyerek tepki gösterdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenene ülkeler arasında bulunan İtalya'da, Başbakan Guiseppe Conte, virüs krizi kapsamında düzenlenen parlamento oturumunda konuşma yaptı. Conte'nin konuşması sırasında öksürmeye başladığı görüldü. Parlamentoda bulunan muhalifler ise 'Maske tak' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine konuşmasını kesen Conte, kürsüde bulunan bardaktan su içerek konuşmasına devam etmeye çalıştı ancak yine öksürmeye başladı. Conte, 'Konuşmamın sonuna geçiyorum. Boğazımda bir problem var' diyerek konuşmasını sonlandırdı. Başbakan Conte'nin öksürük krizi, İtalyan basınında geniş yer buldu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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