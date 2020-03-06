İtalya Başbakanı Conte, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğü bildirildi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğü bildirildi.
İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Conte ve Al Sani'nin telefondaki görüşmelerinde Libya, ekonomik iş birliği ve yeni tip koronavirüs konularını ele aldıkları belirtildi.
Conte, dün de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüşmüştü.
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA