İtalya Başbakanı Conte: "İtalya'nın tamamı karantina altında"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İtalya Başbakanı Conte: "İtalya'nın tamamı karantina altında" - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel

İtalya Başbakanı Conte: "İtalya'nın tamamı karantina altında"

İtalya, korona virüsüne karşı alınan acil önlemleri ülkenin kuzeyinden, ulusal çapa genişletirken, İtalya Başbakanı Guseppe Conte "İtalya'nın tamamı karantina altında" açıklamasında bulundu.

10.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:10
İtalya Başbakanı Conte:

İtalya, korona virüsüne karşı alınan acil önlemleri ülkenin kuzeyinden, ulusal çapa genişletirken, İtalya Başbakanı Guseppe Conte "İtalya'nın tamamı karantina altında" açıklamasında bulundu.


Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan Korona virüsünün, Çin'in ardından en etkili olduğu ülke İtalya oldu. İtalya Başbakanı Guseppe Conte, ülke genelinde evde kalma ve seyahat için izin alma uyarısında bulundu. Başbakan Conte, insanlar için en iyisinin evde kalmak olduğunu kaydederken, "Virüsün yayılmasında ve yaşanan ölümlerde büyük çapta bir artış var" dedi. Conte "İtalya'nın tamamı karantina altında" ifadelerini kullandı.


Dünden bu yana ülkedeki korona virüsü nedenli ölüm sayısı bir gün içinde 97 artarken, ölü sayısı 366'dan 463'e çıkarak, ölüm orası yüzde 24 oranında arttı.


Dünya genelinde ise toplam Korona virüsü vaka sayısı 114 bini aşmışken, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 4 binin üzerinde kaydedildi. - ROMA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Charles Michel Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Gülben Ergen Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Berkay Şahin İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran İtalya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: İtalya Başbakanı Conte: "İtalya'nın tamamı karantina altında" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:29:32. #1.15#