İtalya Başbakanı Conte, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

09.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:02

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.



İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Conte ile Ruhani'nin uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada, iki liderin görüşmesinde, son yaşanan gelişmeler ışığında İran ve bulunduğu bölgedeki durum ile ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA