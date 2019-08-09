İtalya Başbakanı Conte: İktidar ortağı Salvini neden koalisyonu bozmak istediğini açıklamalı

İtalya Başbakanı Conte: İktidar ortağı Salvini neden koalisyonu bozmak istediğini açıklamalı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, iktidarın ortağı Lig Partisi Başkanı Matteo Salvini'nin neden koalisyonu bozmak istediğini halka açıklamak zorunda olduğunu söyledi.

09.08.2019 08:59
İtalya Başbakanı Conte: İktidar ortağı Salvini neden koalisyonu bozmak istediğini açıklamalı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, iktidarın ortağı Lig Partisi Başkanı Matteo Salvini'nin neden koalisyonu bozmak istediğini halka açıklamak zorunda olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı Salvini sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi ile devam eden koalisyonun artık yürümediğini belirterek erken seçim çağrısı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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