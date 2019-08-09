İtalya Başbakanı Conte: İktidar ortağı Salvini neden koalisyonu bozmak istediğini açıklamalı

09.08.2019 08:59

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, iktidarın ortağı Lig Partisi Başkanı Matteo Salvini'nin neden koalisyonu bozmak istediğini halka açıklamak zorunda olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı Salvini sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi ile devam eden koalisyonun artık yürümediğini belirterek erken seçim çağrısı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle