İtalya Başbakanı Conte'den Libya için telefon diplomasisi

12.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:54

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, telefon görüşmesinde Conte'nin, Serrac, Merkel ve Putin ile Libya'daki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, görüşmelerde ayrıca Libya'da mevcut ateşkese ve Berlin sürecine değinildiği belirtildi.

Kaynak: AA