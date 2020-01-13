İtalya Başbakanı Conte: "Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece...
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İtalya Başbakanı Conte: "Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece...

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.

13.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:30
İtalya Başbakanı Conte:

Başbakanı Giuseppe Conte'nin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

İtalya Başbakanı Conte: "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum"

İtalya Başbakanı Conte: "Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece bırakacaktır"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İtalya Başbakanı Conte: "Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece...
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