İtalya Başbakanı Conte: "Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece...
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
İtalya Başbakanı Conte: "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum"
İtalya Başbakanı Conte: "Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece bırakacaktır"