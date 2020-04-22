İtalya Başbakanı Conte: "4 Mayıs'ta İtalya'yı kademeli olarak açacağız"
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İtalya Başbakanı Conte: "4 Mayıs'ta İtalya'yı kademeli olarak açacağız"

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte yaptığı açıklamada, "4 Mayıs'ta İtalya'yı kademeli olarak açacağız" dedi.

22.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:50
İtalya Başbakanı Conte:

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte yaptığı açıklamada, "4 Mayıs'ta İtalya'yı kademeli olarak açacağız" dedi.

İtalya, korona virüs pandemisi nedeniyle ülkede uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasaklarını 4 Mayıs itibariyle hafifletmeye hazırlanıyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede yeni tip korona virüsle mücadelede ulusal çapta 2. aşama olarak nitelendirilen dönemin 4 Mayıs'ta başlayacağını belirtti ve detayları pazar gününe kadar açıklayacağını duyurdu.

Karantina uygulamasından kademesiz bir şekilde çıkılmasının bulaşma eğrisinin kontrolsüz şekilde yükselmesine neden olabileceğinin altını çizen Conte, "Şu ana kadar yaptığımız tüm çabaların boşa gitmesine yol açabilir" uyarısında bulundu. Başbakan Conte aşı veya kanıtlanan bir tedavi bulanana kadar maske kullanımının ve sosyal mesafenin korunmasının zorunlu olacağını söyledi.

Conte ayrıca, virüsün yayılımının kontrolü için kullanılacak olan telefon uygulamasının zorunlu kılınmayacağını, gönüllülük esasında yüklenebileceğini ifade etti.

RESTORAN, KAFE VE PARKLARIN HEMEN AÇILMASI BEKLENMİYOR

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre 2. aşamada mesafe kriterlerini sağlayan dükkanların açılmasına izin verilecek ancak restoran, kafe ve parklar için virüsün yayılımının önümüzdeki haftalardaki gidişatına göre gözlenecek. Söz konusu işletmeler ve parklar için 11 Mayıs ilk muhtemel tarih olarak öne çıkarken restoranlarda masalar arası mesafenin korunması, sosyal mesafenin korunması ve personelin kişisel koruma malzemeleri kullanması zorunlu olacak. Halihazırda açık olan eczane ve market gibi temel ihtiyaç işletmelerinde yürürlükte olan 40 metrekare alanda en fazla bir müşteri ve iki çalışan kuralının bu işletmelerde de geçerli olması bekleniyor.

Sinema, spor salonu ve gece kulübü gibi yüksek yayılım riski içeren işletmelerin ise son aşamada açılması bekleniyor. Uzmanlar, bu tarz işletmelerin açılışı için eylül ayını beklemek gerekebileceğini söylüyor.

İtalya'da, ilk vakanın görüldüğü 21 Şubat tarihinden bu yana 183 bin 957 kişiye korona virüs bulaşırken, 24 bin 648 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesi ve çevresindeki bazı kentler 8 Mart, tüm ülke ise 10 Mart tarihinden bu yana karantina altında.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İHA

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