İtalya Başbakanı Bağdat'ta

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bu sabah Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret etti.

Iraklı mevkidaşı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelen İtalya Başbakanı Conte, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkesinin Irak ile birçok alanda ilişiklerini geliştirme imkanı olduğunu söyledi. Irak Başbakanı Abdülmehdi ise ülkesinin İtalya ile olağanüstü ilişkilerinin olduğunu ve işbirliği konusunda büyük fırsatların olduğunu belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de bir araya gelen ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile görüşmesi beklenen Conte'nin daha sonra Kürt yetkilileriyle buluşmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret etmesi bekleniyor.

Irak'ta son bir ay içerisinde yaşanan yoğun diplomasi trafiği kapsamında çok sayıda ülkenin yetkilisi ile bölgesel yetkililer ülkeye ziyarette bulunmuştu. - ERBİL

Kaynak: İHA