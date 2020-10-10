İtalya, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesi olumlu buldu
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İtalya, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesi olumlu buldu

10.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 10.10.2020 19:20
İtalya, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesi olumlu buldu

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile Azerbaycan arasında insani nedenlerle sağlanan ateşkesi olumlu bulduklarını duyurdu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile Azerbaycan arasında insani nedenlerle sağlanan ateşkesi olumlu bulduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında Rusya'nın kolaylaştırmasıyla insani gerekçelerle ateşkes ilan edilmesini olumlu not ediyoruz. Anlaşmazlığın çözümüne yönelik esaslı müzakereleri teşvik etmek için tarafların eş zamanlı taahhütlerini takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Silahlı çatışmalarla bir çözümün imkansız olduğu vurgulanan açıklamada, "Minsk Grubu eş başkanları himayesinde taraflara müzakerelere ön koşul olmaksızın süratle yeniden başlamaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Rusya'nın ara buluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda uzlaşma sağlanan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'de başladı.

Ermenistan Ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan Ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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