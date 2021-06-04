İtalya, Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçında Çekya'yı farklı yendi
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İtalya, Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçında Çekya'yı farklı yendi

İtalya, Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçında Çekya'yı farklı yendi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

Futbolda, hazırlık maçında İtalya, konuk ettiği Çekya'yı 4-0 yendi.

Futbolda, hazırlık maçında İtalya, konuk ettiği Çekya'yı 4-0 yendi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta mücadele edecek İtalya Milli Takımı, şampiyona öncesi son hazırlık maçında Çekya ile karşılaştı.

Bolonya kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım, 23. dakikada Immobile ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Barella ile İtalya, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı İtalya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 66. dakikasında İtalya, Insigne ile skoru 3-0'a getirirken, 73. dakikada Berardi farkı 4'e çıkardı: 4-0.

İtalya, Çekya'yı 4-0 yenerek, turnuvaya hazır olduğu görüntüsünü verdi.

İtalya, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsviçre ve Galler ile aynı grupta yer alıyor. İtalya, 11 Haziran Cuma günü şampiyonanın açılış maçında Roma'da Türkiye ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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İtalya, Avrupa Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçında Çekya'yı farklı yendi - Haberler Spor
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