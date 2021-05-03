İtalya, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi milli takım oyuncularını aşılamaya başladı
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İtalya, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi milli takım oyuncularını aşılamaya başladı

İtalya, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi milli takım oyuncularını aşılamaya başladı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde milli takım oyuncularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmaya başladı.

İtalya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde milli takım oyuncularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmaya başladı.

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, EURO 2020'de mücadele edecek İtalya Milli Takım oyuncularına, başkent Roma ve Milano'daki hastanelerde ilk doz Kovid-19 aşılarının bugünden itibaren uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Açıklamada, FIGC ve Sağlık Bakanlığı ile mutabakat sağlayan Başbakanlık Kovid-19 Acil Tedarik Komiserliğinin haziran ayında EURO 2020'de mücadele edecek futbolcuların öncelikli olarak aşılanmasına izin verdiği belirtildi.

Federasyon açıklamasında görüşlerine yer verilen FIGC Başkanı Gabriele Gravina, sporcuların güvenliği konusunda sağlanan bu imkan dolayısıyla teşekkür etti.

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya, A Grubu mücadelesinde 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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