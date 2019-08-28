İtalya askeri eğitim gemisi istanbul'da
İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ITS ETNA gemisi, Livorno Deniz Harp Okulu'nun eğitim faaliyetleri çerçevesinde İstanbul Limanı'nı ziyaret etti.
"İSTANBUL GİBİ BİR ŞEHİRDE OLMAKTAN ÇOK MEMNUNUM"
Gemide öğrenim gören İtalyan öğrenci Cesare Torregiani, "2 aydır eğitim amaçlı bu gemideyim. Bu eğitimi tamamladıktan sonra subay olarak eğitimimize devam edeceğiz. Türkiye'de İstanbul gibi muhteşem şehirde olmaktan çok memnunum. Bu eğitimin amacı denizcilik kadar farklı ülkelerde olmak, kültürleri tanımak, aynı zamanda akademide gördüğümüz denizcilikle ilgili eğitimleri pratikte uygulama imkanı tanıyor" diye konuştu.
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-Gemide eğitim gören öğrenciler
-Geminin detayları