İtalya: Alkol tüketimi Covid-19'a karşı bağışıklık kazandırmıyor İtalya: Alkol tüketimi ağzı virüslere karşı dezenfekte etmiyor, Covid-19'a karşı bağışıklık kazandırmıyor

İtalya Sağlık Bakanlığı yetkilileri alkol tüketiminin Covid-19'a karşı bağışıklık sistemini güçlendirmediği konusunda halkı uyardı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) tarafından yayımlanan raporda, şarap, bira ve diğer alkollü içkilerin insanları salgın hastalıklara karşı koruduğu yönünde çıkan söylentilerin bilimsel doğruluğu olmadığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle