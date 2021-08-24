İtalya, Afganistan konusunda G20'nin G7'ye yardımcı olacağı görüşünde
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İtalya, Afganistan konusunda G20'nin G7'ye yardımcı olacağı görüşünde

İtalya, Afganistan konusunda G20'nin G7'ye yardımcı olacağı görüşünde
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Afganistan meselesinde G20'nin G7'ye yardımcı olabileceğini belirtti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Afganistan meselesinde G20'nin G7'ye yardımcı olabileceğini belirtti.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Draghi, Afganistan'daki gelişmeleri ele almak üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü düzenlenen G7 liderleri toplantısına katıldı.

Başbakan Draghi, hedeflerinin tahliye operasyonlarını ağustos ayı sonuna kadar güvenli şekilde sonuçlandırmak olduğunu belirtirken, bu tarihten sonra Afganistan'da bir temas kanallarının olması ve uluslararası kuruluşların da bu ülkeye erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Draghi, G7 liderlerine çağrıda bulunarak, İtalya'nın Afgan askerleri için ayırdığı kaynakları, insani yardıma yönlendireceğini, diğer ülkelerin de bu taahhüde katılmasını istediğini söyledi.

Afganistan kaynaklı yaşanabilecek göç dalgasıyla ilgili olarak, Avrupa ve uluslararası düzeyde ortak ve koordineli bir çalışma ortaya koyamadıklarını ifade eden Draghi, "Bunun için çok büyük çaba göstermemiz gerekiyor." dedi.

Terörle mücadele hususunda da birlikte hareket etmelerinin önemli olduğunu aktaran Draghi, ellerindeki tüm diplomatik ve mali araçları kullanmaları gerektiğini kaydetti.

İtalya Başbakanı, bahsetmiş olduğu hedeflere ulaşmada, diğer ülkelerle ilişkilerin önemine değinerek, "Afganistan'da yaşananları kontrol etme imkanına sahip olmaları bakımından son derece önemli olan Rusya, Çin, Suudi Arabistan, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin yer aldığı G20, G7'ye yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İtalyan basınında çıkan haberlerde de G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Başbakanı Draghi'nin, Afganistan konusunun G7'ye destek olacak şekilde, eylül ayında düzenlenebilecek olağanüstü bir G20 zirvesiyle ele alınmasından yana olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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