İtalya, Afganistan'dan tahliyeleri tamamladı
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İtalya, Afganistan'dan tahliyeleri tamamladı

İtalya, Afganistan'dan tahliyeleri tamamladı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya, Afganistan'dan yaptığı tahliyeleri bugün Roma'ya düzenlenen son uçuşla tamamladı.

İtalya, Afganistan'dan yaptığı tahliyeleri bugün Roma'ya düzenlenen son uçuşla tamamladı.

İtalya'nın bir süredir Kabil-Kuveyt-Roma hattında oluşturduğu "hava köprüsü" ile gerçekleştirdiği tahliye operasyonunda son uçuş bugün gerçekleşti.

İtalya Hava Kuvvetlerine ait Boeing 767 tipi uçak, 58'i Afgan 110 kişiyle bu sabah Roma'daki Fiumicino Havaalanı'na ulaştı.

Uçakta tahliye edilenler arasında İtalyan Konsolos Tommaso Claudi, NATO'nun Afganistan'daki en yüksek sivil temsilcisi İtalyan Büyükelçi Stefano Pontecorvo da yer aldı.

Uçağı karşılayan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, "5 bin Afgan'ın tahliyesinde görev alan herkese teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Afganistan'da tahliyeler ile ilk aşamanın tamamlandığını ve şimdi daha zor bir aşamaya geçtiklerini ifade eden Di Maio, "Halen tahliye edilmeyi bekleyen çok sayıda Afgan vatandaşı var. Bunu artık hava köprüleriyle yapamayız. Ama 20 yıldır bizimle iş birliği yapan bu insanların, bugünlerde tahliye ettiğimiz 5 bin Afgan ile aynı imkana sahip olması için Birleşmiş Milletler ve Afganistan'a komşu ülkelerle çalışmaya hazırız." diye konuştu.

Di Maio, terör tehdidi endişesine karşı İtalya olarak, olağanüstü bir G20 düzenlenmesi hususunda çalıştıklarını dile getirerek "Hem ben hem Başbakan (Mario) Draghi olmak üzere Afganistan konusunda ortak bir görüşte olmak için G20 düzeyinde çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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