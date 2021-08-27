İtalya, Afganistan'dan tahliyeleri tamamladı
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İtalya, Afganistan'dan tahliyeleri tamamladı

İtalya, Afganistan'dan tahliyeleri tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya, Afganistan'ın başkenti Kabil'den düzenlediği tahliye uçuşlarını tamamladı.

İtalya, Afganistan'ın başkenti Kabil'den düzenlediği tahliye uçuşlarını tamamladı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülke başkent Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan tahliye operasyonları başlatmıştı. İtalya Dışişleri Bakanlığı, son İtalyan uçağının Kabil'den ayrıldığını belirterek, tahliye operasyonlarının tamamlandığını aktardı. Son İtalyan uçağında Afgan sivillerin, İtalyan diplomatların ve askeri yetkililerin bulunduğu belirtilirken, bugüne kadar 4 bin 900 Afgan İtalya'ya tahliye edildi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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