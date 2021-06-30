İtalya, Afganistan'daki askerlerini geri çekme işlemlerini tamamladı
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İtalya, Afganistan'daki askerlerini geri çekme işlemlerini tamamladı

İtalya, Afganistan'daki askerlerini geri çekme işlemlerini tamamladı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Afganistan'daki askerlerin geri çekilme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Afganistan'daki askerlerin geri çekilme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Guerini, Pisa kentindeki askeri havaalanında Afganistan'dan dönen son İtalyan askeri birliğini karşıladı.

Guerini, Afganistan'da görev yaparken hayatını kaybeden 53 askeri ve 723 yaralı askeri personeli şükranla andı.

Guerini, İtalya'nın Afganistan'la bağlantısının "Afgan kurumalarını destekleyip bu kurumlarla kalkınma alanındaki iş birliğini güçlendirmeyle başlayarak" başka alanlarda da güçlü bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

NATO misyonu kapsamında Afganistan'da bulunan ülkelerden Romanya, 26 Haziran'da 140 askerini çekerek 19 yıllık misyonuna son verirken, İspanya 13 Mayıs'ta, İsveç 25 Mayıs'ta, Finlandiya 8 Haziran'da, Belçika 14 Haziran'da, Danimarka 22 Haziran'da, Estonya 23 Haziran'da, Hollanda 24 Haziran'da, Norveç 26 Haziran'da, Gürcistan 28 Haziran'da ve Almanya 29 Haziran'da askerlerini geri çekmişti.

Polonya ise bu hafta sonu itibarıyla tüm askeri mevcudiyetinin geri çekilme işlemlerinin tamamlanacağını duyurmuştu.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Joe Biden yönetimi ise 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) en son açıklamasına göre, çekilmenin yüzde 50'den fazlası tamamlandı ve 6 askeri üs Afgan güçlerine teslim edildi ancak komutanlık çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamadı.

Çekilmenin ardından ABD'nin yalnızca Kabil Büyükelçiliğini korumak üzere birkaç yüz kişilik bir askeri birlik bulundurması öngörülüyor.

Öte yandan Kabil Uluslararası Havaalanının korunması için Türkiye ile prensipte anlaşmaya varan Washington yönetimi, buradaki güçlere destek için bir miktar askeri muhafaza etmeyi değerlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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