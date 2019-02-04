İtalya AB'ye Karşı Çıktı: "Guaido'yu Tanımıyoruz"
İtalya'nın Avrupa ülkelerinin Venezuela Devlet Başkanı olarak Juan Guaido'yu tanıma kararını reddettiği bildirildi.
İtalya'nın Avrupa ülkelerinin Venezuela Devlet Başkanı olarak Juan Guaido'yu tanıma kararını reddettiği bildirildi.
İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Venezuela kararına karşı çıktı. Reuters haber ajansının paylaştığı bilgiye göre İtalya, AB'nin Venezuela Devlet Başkanı olarak Juan Guaido'yu tanıma kararını reddetti. - ROMA
Kaynak: İHA