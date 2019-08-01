İtalya AB ülkeleriyle pazarlık sonrası denizde bekletilen mültecilere giriş izni verdi

İtalya AB ülkeleriyle pazarlık sonrası denizde bekletilen mültecilere giriş izni verdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz’den kurtardığı göçmenlerle pazar gününden bu yana Augusta limanında bekletilen Gregoretti gemisine ilişkin sorunun çözüldüğünü duyurdu. Göçmenler, Almanya, Fransa, Portekiz, Lüksemburg ve İrlanda arasında paylaşılacak

1.08.2019 09:06
İtalya AB ülkeleriyle pazarlık sonrası denizde bekletilen mültecilere giriş izni verdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz'den kurtardığı göçmenlerle pazar gününden bu yana Augusta limanında bekletilen Gregoretti gemisine ilişkin sorunun çözüldüğünü duyurdu.

Salvini, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı canlı yayında, Gregoretti gemisinde tutulan 116 göçmenin akıbeti ve Akdeniz'de göçmen kurtarmaya devam eden sivil toplum kuruluşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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