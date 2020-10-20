İtalya AB'den mali destek programlarının gelecek yılbaşında başlatılmasını istedi
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İtalya AB'den mali destek programlarının gelecek yılbaşında başlatılmasını istedi

20.10.2020 21:15 | Son Güncelleme: 20.10.2020 21:18
İtalya AB'den mali destek programlarının gelecek yılbaşında başlatılmasını istedi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19 salgınının ekonomi ve sosyal alandaki etkileriyle mücadele için belirlediği programların ve mali yardımlarının yılbaşından itibaren gecikme olmadan başlaması gerektiğini bildirdi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19 salgınının ekonomi ve sosyal alandaki etkileriyle mücadele için belirlediği programların ve mali yardımlarının yılbaşından itibaren gecikme olmadan başlaması gerektiğini bildirdi.

İtalya Başbakanı Conte, İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez'i Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de ağırladı. İki başbakan, baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Conte, Kovid-19 salgınının ekonomi ve sosyal alandaki etkileriyle mücadele için hazırlanan desteklerin gecikmemesi gerektiğini belirterek, "Hem sağlık hem de ekonomi boyutunda hızlı ve etkili bir yanıt, bizim için binlerce Kovid-19 kurbanına karşı ahlaki yükümlülüktür. AB'nin yeni nesil programı ve çok yıllı mali çerçevesi, 1 Ocak 2021'den itibaren gecikme olmadan başlamalı. Ekonomilerimizin yeniden başlamaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Conte, Avrupa'nın birlikte bu işin üstesinden gelebileceğini, milliyetçi reçetelerin bir çözüm getirmeyeceğini söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez de Kovid-19 salgınının Akdeniz toplumlarını çok güçlü şekilde etkilediğini belirterek, "Bu ilişkiyi ve ortak çalışmayı öne çıkarmak önemli. Pek çok alanda benzer bakış açısına sahibiz. Kurtarma fonu da bizi benzer şekilde gördü. AB'de de yakın pozisyonlardayız. Bizler Akdeniz ülkeleri olduğumuz için iklim değişikliği bizi yakından ilgilendiriyor." dedi.

Sanchez, AB içinde Kovid-19'un ekonomiye etkileriyle mücadelede kullanılacak fonun iki ülkenin uğraşlarıyla çıktığını aktararak, "Biz birlikte Avrupa'yı daha güçlü kılıyoruz. İtalya ve İspanya'nın katkıları olmasaydı, pandeminin sosyal ve ekonomik alandaki etkileriyle mücadeleye yönelik anlaşma hiç olmayabilirdi." diye konuştu.

İki başbakan daha sonra İtalya-İspanya Diyalog Forumu'na katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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