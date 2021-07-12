İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı(2)
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İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı(2)

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

Taraftarların kutlamaları Taraftarlın konvoy halinde kutlamalara katılması ROMA - İtalyanlar, futbolda kazanılan Avrupa Şampiyonluğunu başkent Roma caddelerinde araçlarıyla konvoy yaparak kutladı.

Taraftarların kutlamaları

Taraftarlın konvoy halinde kutlamalara katılması ROMA - İtalyanlar, futbolda kazanılan Avrupa Şampiyonluğunu başkent Roma caddelerinde araçlarıyla konvoy yaparak kutladı. Bazı noktalarda caddeleri trafiğe kapayan Romalılar gece geç saate kadar kutlamalarını sürdürdü

İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı(2)
İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı(2)
İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı(2)
İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı(2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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