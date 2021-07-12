İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı(2)
Taraftarların kutlamaları Taraftarlın konvoy halinde kutlamalara katılması ROMA - İtalyanlar, futbolda kazanılan Avrupa Şampiyonluğunu başkent Roma caddelerinde araçlarıyla konvoy yaparak kutladı.
Taraftarların kutlamaları
Taraftarlın konvoy halinde kutlamalara katılması ROMA - İtalyanlar, futbolda kazanılan Avrupa Şampiyonluğunu başkent Roma caddelerinde araçlarıyla konvoy yaparak kutladı. Bazı noktalarda caddeleri trafiğe kapayan Romalılar gece geç saate kadar kutlamalarını sürdürdü
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin