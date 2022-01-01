İtalya, 440 göçmeni taşıyan gemiye yanaşma izni verdi

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - İtalya, geçtiğimiz haftalarda Akdeniz'den kurtarılan 440 göçmenin içinde bulunduğu geminin, Pozzallo Limanı'na yanaşmasına izin verdi.

Akdeniz'den kurtarılan 440 göçmeni içinde bulunduran Alman Sivil Toplum Kuruluşu Sea Watch'a ait "Sea Watch 3" isimli gemi, İtalya'nın Sicilya bölgesinde bulunan Pozzallo Limanı'na demirleyecek.

Geminin, son bir haftadır kurtardığı göçmenlerle birlikte yanaşacağı bir liman aradığı öğrenilirken, Sea Watch tarafından yapılan açıklamada, "Gemideki 440 kişi nihayet karaya çıkabilecek" sözlerine yer verildi.

Göçmenlerin birçoğunun Afrika'dan geldiği belirtilirken, hepsinin geçen hafta düzenlenen 5 ayrı operasyonla kurtarıldığı ifade edildi. Sea Watch sözcüsü, göçmenlerin arasında yaklaşık 200 reşit olmayan çocuğun bulunduğunu söylerken, birçoğunun ebeveyninin olmadığını da belirtti.

İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Augusta Limanı'na Salı günü, içinde 550'den fazla kişinin bulunduğu bir başka geminin daha yanaşmasına izin verilmişti. - CATANIA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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