İtalya, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncüsü

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncülük mücadelesinde İtalya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti.

08.09.2019 19:10
İtalya, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncüsü

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncülük mücadelesinde İtalya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti.


Ankara Arena'da oynanan mücadelede İtalya, 25-23, 25-20, 26-24setlerle Polonya karşısında üstünlük sağlayarak 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncü olarak tamamladı.


Salon: Ankara Arena


Hakemler: Koen Luts, Ozan Cağı Sarıkaya


İtalya: Sorokaite, Folie, Egounu, Sylla, Chirichella, Malinov, Orro, Danesi, Fahr, Nwakalor, Bosetti, Parrocchiale, de Gennaro (L), (Enweonwu)


Polonya: Medryzk, Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek, Lukasik, Efimienko, Wojcik, Zaroslinska, Kowalewska, Stenzel(L), (Maj-Erw Ardt)


Setler: 25-23, 25-20, 26-24


Süre: 1 saat 34 dakika (30, 35,29) - ANKARA

Kaynak: İHA
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