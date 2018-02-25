It Yöneticileri Nasıl Bir Strateji Belirlemeli?

CK Enerji Bilgi Teknolojileri Operasyon Direktörü Savaş Ergen, IT yöneticilerinin nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

"Biz IT yöneticileri bu zamana kadar hep operasyonel bir bakış açısı içerisinde bulunuyorduk" diyerek, bir olayla karşılaşınca çözüm ürettiklerini belirten Ergen, operasyonel bakış açısı döneminin artık kapandığını ve daha stratejik bir bakış açısı kazanmalarının gerektiğini ifade etti.