İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, Samsun'da Açıldı

SAMSUN'da, Türkiye genelindeki 59 kapalı ve açık cezaevinde tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen, yiyecekten giyeceğe, el sanatlarından, ev eşyalarına kadar çok sayıda ürünün satışa sunulduğu 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' törenle açıldı.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl Türkiye genelindeki değişik illerde düzenlenen, 59 kapalı ve açık cezaevinde tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen, yiyecekten giyeceğe, el sanatlarından, ev eşyalarına kadar çok sayıda ürünün satışa sunulduğu 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın ikincisi Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda törenle açıldı. Açılışa, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ak Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

'ÖZEL İŞYERLERİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAKTAN KAÇINIYOR'

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, özel işyerlerinin hükümlü çalıştırma zorunluluğunun bulunduğunu, ancak bundan kaçındığını söyledi. Cezaevine düşen insanların zamanını boncuk yaparak geçirdiğini sanan vatandaşlar olduğunu vurgulayan Uçar, "İş yurtlarında üretilen ürünlerin cezaevindeki mahkumlar tarafından üretildiğini görünce ne büyük bir iş başarıldığını vatandaşlarımız görmüş olacak. Bizim adalet sistemimizde cezaevinden çıkan insanların topluma karıştığında korkulan değil, toplumun ara elemanı, aranan elamanı olması konusunda büyük bir işi başardık. Özel işyerlerinin hükümlü çalıştırma zorunluluğu var, ama genelde bundan kaçınıyorlar, ama bizim iş yurtlarımızda meslek sahibi olmuş hükümlüler, bu ara eleman ihtiyacını karşılamış oluyor. Bu insanların topluma kazandırılması, bizim yaptığımız fedakarlıkların yanında, işverenlerin de meslek sahibi olmuş kardeşlerimize sahip çıkması bir zarurettir" dedi.

Cezaevinde yapılan ürünlerin önemli olduğunu söyleyen MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ise, "Ülkemizin böylesi bir üretime ihtiyacı var. Ülkemizin ekonomik açıdan, yani mesleki anlamda beceri sıkıntısı var ve bu becerinin geliştirilmesi lazım. İş gücünün niteliğinin arttırılması lazım. Bu anlamda iş yurtları çok faydalı oluyor. Hükümlülerin topluma kazandırılması, hem de rehabilitasyonu açısından ceza infaz kurumlarında yapılan üretimler son derece önemlidir" diye konuştu.

Diğer protokol üyelerinin konuşmasının ardından katılımcılar, birlikte fuarın açılış kurdelesini keserek stantları ziyaret etti. Birçok ürünün bulunduğu fuarın 4 Temmuz Çarşamba akşamına kadar açık kalacağı belirtildi.

- Samsun