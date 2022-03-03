İşyurtları, TSK'nin askeri kıyafet ve diğer tekstil ürünleri ihtiyacı için üretim yapacak
AA, Fırat Taşdemir - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tekstil ürünlerine yönelik iş gücü kapasitesinin MSB'nin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması amacıyla iş birliği protokolünün imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, protokol kapsamında, işyurtlarının mevcut kabiliyetlerini kullanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri kıyafet ve diğer tekstil ürünleri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik üretimler gerçekleştireceği kaydedildi.
AA / Fırat Taşdemir - Güncel