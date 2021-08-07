İŞYERLERİNDEN VE HALK OTOBÜSÜNDEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA
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İŞYERLERİNDEN VE HALK OTOBÜSÜNDEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde ve işyerlerinde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarınca görüntülendi.

OSMANİYE'de yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde ve işyerlerinde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarınca görüntülendi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan ve daha önceden 43 ayrı suçtan kaydı bulunan O.Ç. (27) çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre, Fakıuşağı ve Dumlupınar mahallelerinde ki farklı adreslerde meydana gelen işyerleri ve halk otobüsünden hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Olay yerlerinde inceleme yapan ve mağdurla görüşen polis, 1 adet banka kartı, parfüm, 300 lira paranın çalındığını belirledi. İşyerleri ve araç içindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin, daha önceden 43 adet çeşitli suçlara karışan O.Ç. olduğunu tespit etti.

Şüpheli şahıs fiziki takip sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan O.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özel halk otobüsünde ve işyerlerinde yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İŞYERLERİNDEN VE HALK OTOBÜSÜNDEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA
İŞYERLERİNDEN VE HALK OTOBÜSÜNDEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA
İŞYERLERİNDEN VE HALK OTOBÜSÜNDEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA
İŞYERLERİNDEN VE HALK OTOBÜSÜNDEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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