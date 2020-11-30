İşyerlerinde kısıtlamalar neler? İşyerlerinde zorunlu uygulamalar neler?
30.11.2020 20:51 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:55
Kabine toplantısı sonrası vaka sayılarını en aza indirmek için bir takım kısıtlamalar getirildi. Peki, İşyerlerinde kısıtlamalar neler? İşyerlerinde zorunlu uygulamalar neler?
Her geçen gün artan koronavirüs vaka sayısı, 30 Kasım koronavirüs sayısı 31.219'dur. Peki, İşyerlerinde kısıtlamalar neler? İşyerlerinde zorunlu uygulamalar neler?
İŞYERLERİNDE KISITLAMALAR NELER? İŞYERLERİNDE ZORUNLU UYGULAMALAR NELER?
Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. İçişleri Bakanlığımız yayınlayacağı genelgede yer alacak salı akşamından itibaren uygulamada yer alacaktır.