İşyerlerinde kısıtlamalar neler? İşyerlerinde zorunlu uygulamalar neler?

Kabine toplantısı sonrası vaka sayılarını en aza indirmek için bir takım kısıtlamalar getirildi. Peki, İşyerlerinde kısıtlamalar neler? İşyerlerinde zorunlu uygulamalar neler?