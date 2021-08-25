İşyerleri için Afet Farkındalık Eğitimi

Birliğimiz organizasyonunda, 1 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14: 00'te internet üzerinden " İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlenecektir.

Birliğimiz organizasyonunda, 1 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14: 00'te internet üzerinden " İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlenecektir. Eğitim programına ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile AF AD iş birliğinde gerçekleştirilecek olan webinarda 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı çerçevesinde afetler kapsamında iş yerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil durum sırasında doğru davranışlar anlatılacak olup program sonunda katılımcıların konu hakkındaki sorulan cevaplandıracaktır.

Kaynak: Habermetre