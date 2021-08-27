BİNGÖL İŞYERİNİN MUTFAĞINA GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
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BİNGÖL İŞYERİNİN MUTFAĞINA GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir işyerinin mutfak kısmına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir işyerinin mutfak kısmına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Genç ilçesinde işyerlerinin mutfağına giren çalışanları yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı fark etti. Çalışanlar, yılanı kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler, çıkardıkları yılanı doğaya bıraktı.

BİNGÖL İŞYERİNİN MUTFAĞINA GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
BİNGÖL İŞYERİNİN MUTFAĞINA GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
BİNGÖL İŞYERİNİN MUTFAĞINA GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
BİNGÖL İŞYERİNİN MUTFAĞINA GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
BİNGÖL İŞYERİNİN MUTFAĞINA GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
BİNGÖL İŞYERİNİN MUTFAĞINA GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BİNGÖL İŞYERİNİN MUTFAĞINA GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI - Haberler
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