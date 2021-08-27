BİNGÖL İŞYERİNİN MUTFAĞINA GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir işyerinin mutfak kısmına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir işyerinin mutfak kısmına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Genç ilçesinde işyerlerinin mutfağına giren çalışanları yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı fark etti. Çalışanlar, yılanı kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler, çıkardıkları yılanı doğaya bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı