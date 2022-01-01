İŞYERİNİN BUZ TUTAN CAMLARINI SAÇ KURUTMA MAKİNESİYLE ISITTI

KARS (DHA) - SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Kars'ta, araçların motorları dondu, işyerlerinin camları buz tuttu. Esnaf, buz tutan camları saç kurutma makinesiyle ısıttı.

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20'lere düştüğü kent merkezinde bazı araçların motorları dondu. Sabahın erken saatlerinde donan araçlarının çalıştırmak isteyen vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yardımı alarak motoru çalıştırdı. Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğünü belirten Uğur Demir, 'Soğuk hava nedeniyle arabamızı battaniye ile koruma altına aldık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok" dedi,

Sabah saatlerinde aracının donan aracı için usta çağırdığını söyleyen Savaş Demir, 'Gece çok soğuktu araç dondu. Şuan bujileri temizliyoruz. Sanayiden bir usta çağırdık sağ olsun yardımcı oldu, şuan motorun temizliğini yapıyor. İnşallah birazdan aracı çalıştıracağız" diye konuştu.

Soğuk hava sebebiyle bazı işyerlerinin camları da buz tuttu. İşletmeciler buz tutan vitrin camlarını saç kurutma makinesi ile eritmeye çalıştı. Saç kurutma makinesiyle işyerinin camını isitan Hazal Vargün, "Kars'ta etkili olan soğuk hava sebebiyle işyeri camları buz tuttu. Biz de saç kurutma makinesiyle ısıtarak açmaya çalışıyoruz" dedi.