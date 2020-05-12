İşyerini kundaklamak isterken kendini yaktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İşyerini kundaklamak isterken kendini yaktı

Karaman'da kapısına benzin dökülerek işyerini kundaklamak isteyen kişi kendini yaktı.

İşyerini kundaklamak isterken kendini yaktı
12.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:14

Karaman'da kapısına benzin dökülerek işyerini kundaklamak isteyen kişi kendini yaktı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 gün önce akşam saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde yaşandı. İşyerinin önüne gelen A.D. (24), önce pet şişe içerisindeki benzini kapının önüne döktü. Cebinden çıkardığı çakmakla benzini ateşe veren şahıs alevlerin arasında kaldı. Ayakları tutuşan şahıs kendisini yere atarak ateşi söndürmeye çalıştı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, o sırada bölgeden geçen trafik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kundaklamaya çalıştığı tekel bayisi ise belediye temizlik çalışanları tarafından alevler iş yerine sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarın oluşmadığı olayda, gözaltına alınarak polis merkezine götürülen A.D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi Haber
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi Haber
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi Haber
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu Haber
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi Haber
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
İlk kez görüntülendi! Koronavirüsten ölenler böyle defnediliyor
İlk kez görüntülendi! Koronavirüsten ölenler böyle defnediliyor
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli...
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Çanakkale'de bulunan Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda
Çanakkale'de bulunan Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
İstanbul'da koronavirüsün etkisi geçmemesine rağmen bir ayda sokağa çıkan kişi sayısı %30 arttı
İstanbul'da koronavirüsün etkisi geçmemesine rağmen bir ayda sokağa çıkan kişi sayısı %30 arttı
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi
KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Bahçeli'den Akşener'in 'memleket masası' teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir
Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Hazal Kaya Acun Ilıcalı Ersin Korkut
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Loris Karius
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: İşyerini kundaklamak isterken kendini yaktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:07:29. #1.15#
title