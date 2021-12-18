İŞYERİNİ CEPHANELİĞE ÇEVİRMİŞ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine jandarmanın yaptığı operasyonda bir işyerinde çok sayıda silah ve silahlara ait şarjör ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Manavgat'ta D.A.'nın silah ticareti yaptığı bilgisi alan Antalya İl Jandarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Bir iş yerine yapılan operasyonda 15 ayrı suç kaydı bulunan D.A. yakalandı. Aramada 6 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 4 tabancaya ait şarjör, 12 tabancaya ait fişek, namlusu kesilmiş av tüfeği, 4 tabancaya ait muhtelif parça ile 5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 4 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şüpheli D.A. hakkında adli işlem başlatıldı.